Mes élections des représentants des planteurs de canne aux commissions mixtes d'usine ont eu lieu le mercredi 2 juin 2021 dans 8 bureaux de vote représentant 5 bassins canniers à La Réunion. Pour le collège des livreurs de " moins de 700 tonnes de canne à sucre " : la liste CGPER obtient 7 sièges, la liste d'union FDSEA-JA obtient 6 sièges et la liste UPNA obtient 2 sièges. Pour le collège des livreurs de "plus de 700 tonnes de canne à sucre " : la liste CGPER obtient 3 sièges, la liste d'union FDSEA-JA obtient 5 sièges et la liste UPNA obtient 2 sièges. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ces élections ont lieu tous les cinq ans au scrutin de liste proportionnel au plus fort reste. Elles déterminent la représentation des planteurs de canne aux instances interprofessionnelles de la filière canne-sucre.



Les commissions mixtes d’usine sont composées paritairement de :



- Représentants des producteurs de canne : trois titulaires et trois suppléants dans le collège des livreurs de " moins de 700 tonnes de canne à sucre ", et deux titulaires et deux suppléants dans le collège des livreurs de " plus de 700 tonnes de canne à sucre " ;



- Représentants des fabricants de sucre : cinq titulaires et cinq suppléants des usines liées aux bassins canniers.



Les électeurs, producteurs de canne à sucre, sont ceux qui étaient éligibles aux aides de l’Etat pour la campagne 2020, ayant déposé une déclaration de surface validée par l’administration, répartis en deux collèges de " moins de 700 tonnes livrées " et de " plus de 700 tonnes livrées " pendant la campagne. Les électeurs ont voté pour la liste des candidats de leur choix, du bassin cannier de rattachement.



Sur un total de 2525 planteurs-électeurs, la participation en 2021 a été globalement de 55,17 % pour l’ensemble des deux collèges à comparer aux 56,21 % de la dernière élection en 2016, dont 49,21 % pour le collège des livreurs de " moins de 700 tonnes " de canne à sucre et 75,89 % pour le collège des livreurs de " plus de 700 tonnes " de canne à sucre.



Les résultats sont les suivants :



pour le collège des livreurs de " moins de 700 tonnes de canne à sucre " :

- la liste CGPER obtient : 7 sièges



- la liste d'union FDSEA-JA obtient : 6 sièges



- la liste UPNA obtient : 2 sièges



pour le collège des livreurs de "plus de 700 tonnes de canne à sucre " :



- la liste CGPER obtient : 3 sièges



- la liste d'union FDSEA-JA obtient : 5 sièges



- la liste UPNA obtient : 2 sièges