Du 17 au 23 mai, un décès et 1.949 cas de dengue ont été confirmés (2 074 cas la semaine précédente). 21% des patients hospitalisés pour dengue présentent une forme sévère. L'épidémie se poursuit à un niveau élevé ces dernières semaines (près de 2.000 cas hebdomadaires depuis cinq semaines). Toutes les communes sont concernées. Le secteur Ouest reste le plus touché. "A ce stade, il n'est pas encore possible de déterminer si le pic épidémique a été atteint" précise la préfecture. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

