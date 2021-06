Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Ce mercredi 2 juin 2021, Matante Rosina prévoit du beau temps dans l'Ouest et toujours quelques averses en début de journée entre Saint-Joseph et Sainte-Marie. Dans la matinée, le soleil est majoritaire sur le littoral sauf sur les grandes pentes. Dans l'après-midi, les nuages s'imposent dans l'intérieur de l'île et quelques averses arrosent les hauts de l'Ouest. Le vent se renforce, des rafales entre 50 et 60 km/h sont attendues. La mer est agitée de la Pointe au sel à la Pointe des cascades. A noter une houle de Sud-Ouest voisine de 2 à 2,50 mètres. Les températures sont toujours de saison.

Ce mercredi 2 juin 2021, Matante Rosina prévoit du beau temps dans l'Ouest et toujours quelques averses en début de journée entre Saint-Joseph et Sainte-Marie. Dans la matinée, le soleil est majoritaire sur le littoral sauf sur les grandes pentes. Dans l'après-midi, les nuages s'imposent dans l'intérieur de l'île et quelques averses arrosent les hauts de l'Ouest. Le vent se renforce, des rafales entre 50 et 60 km/h sont attendues. La mer est agitée de la Pointe au sel à la Pointe des cascades. A noter une houle de Sud-Ouest voisine de 2 à 2,50 mètres. Les températures sont toujours de saison.