Publié il y a 16 heures / Actualisé il y a 2 heures

Ce mercredi 2 juin 2021, les jeunes footballeurs de l'association Sport prévention éducation jeunesse ont participé à u"ne action citoyenne et environnementale" après leur entraînement. "Comme convenu, l'action Netoy nout kartié s'est déroulée et nos jeunes, accompagnés de parents et de deux étudiants, ont ramassé les déchets se trouvant dans le périmètre du terrain de Ruisseau blanc, les écobox, le skate parc, et le chemin de promenade" indique l'association Sport prévention éducation jeunesse. Plus d'informations ci-dessous. (photos : Sport prévention éducation jeunesse)

