Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Air Austral effectue un vol ce mercredi 2 juin 2021 au moyen de son Boeing 777-300ER, F-OLRE, entre La Réunion et Kigali, au Rwanda, pour l'acheminement de matériel médical et fret humanitaire. Ce matériel servira à la construction d'un camp de sinistrés au Rwanda. Une opération menée en partenariat avec la Croix-rouge Réunion et le ministère des Affaires étrangères. Nous publions ici le communiqué d'Air Austral (Photos : Air Austral)

