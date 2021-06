Dans son nouveau rapport régional, la Fondation Abbé Pierre estime que plus de 100.000 personnes sont mal logées à La Réunion. Près de 3 Réunionnais sur 10 sont touchés de près ou de loin par la crise du logement. Une problématique d'autant plus cruciale dans ce contexte de crise sanitaire.

Cette année, la Fondation Abbé Pierre consacre une partie de son bilan à la lutte contre l'habitat indigne. "Selon l'Observatoire réunionnais de l'habitat indigne, près de 18.000 bâtis sont recensés comme tels sur l'île" indique la Fondation Abbé Pierre. "Or, les actions déployées par les acteurs réunionnais ne sont pas suffisantes pour couvrir l'ensemble des besoins. Les personnes impactées finissent par être épuisées, moralement et physiquement, au point de s'isoler socialement faute de pouvoir accueillir des proches dans un logement digne" ajoute la Fondation.

"Sans compter les aides communales à l’amélioration, et en restant large dans les estimations, on peut estimer qu’à travers ces aides ou procédures, ce sont environ 2.450 logements qui sont améliorés ou sortis de l’indignité chaque année (dans le parc privé)" continue-t-elle. L’action publique reste donc bien en deçà des besoins identifiés.

D'après la fondation, les actions prises s’inscrivent dans le long terme et ne parviennent pas à sortir "rapidement" les logements des mauvaises conditions d’habitat : sur les trois intercommunalités concernées par les enquêtes (CIVIS, CIREST, TCO), entre 54% et 71% des bâtis identifiés comme indignes en 2016 étaient déjà identifiés 8 ans plus tôt (soit 8 220 bâtis).

Double conséquence : un certain nombre de ménages vivent durablement dans de mauvaises conditions, et le parc insalubre perdure en logeant les plus précaires à un moment de leur parcours résidentiel. En rapportant le chiffre des bâtis améliorés/sortant de l’indignité par année à celui des bâtis repérés comme indignes, il faudrait plus de sept ans pour améliorer et/ou résorber les habitats indignes sur le territoire.

L'occasion de préconiser un plan d'action "objectif 0 (habitat indigne) en 10 ans avec quatre axes qui se déclinent en 23 préconisations concrètes et opérationnelles" :

- Fixer des objectifs de résultat pour l'Etat et les collectivités territoriales (Région, Conseil départemental, intercommunalités, villes) ;

- Mettre les personnes au centre de la lutte contre l'habitat indigne ;

- Développer des réponses adaptées aux besoins des ménages non pris en charge par les dispositifs existants ;

- Réaliser un suivi régulier de la stratégie de lutte contre l'habitat indigne et prévoir un plan de communication ;

La Fondation Abbé Pierre appelle les élus et le préfet de La Réunion à se mobiliser, à "prendre davantage leurs responsabilités et utiliser les moyens préventifs, incitatifs et coercitifs dont ils disposent".

