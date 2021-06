BONJOUR LA REUNION - A la une de ce jeudi 3 juin 2021 :



Les numéros d'urgence perturbés par une panne massive : à La Réunion le Samu a activé des numéros spéciaux

Samu, pompiers, police : une panne chez l'opérateur Orange perturbe massivement depuis mercredi soir l'accès aux numéros d'urgence et de nombreux services de secours sont difficiles à joindre à travers toute la France. A La Réunion pour joindre le Samu il faut composer les numéros suivants de préférence depuis un mobile, indique la préfecture :

- 06 92 26 76 80

- 06 92 87 76 01

- 06 92 87 76 02

- 02 62 90 29 23

- 02 62 20 15 15

Dengue : une épidémie qui dure depuis trois ans déjà

La dengue connaît des chiffres inédits sur l'île. Avec une reprise épidémique pourtant plus lente qu'en 2019 et 2020, le virus du moustique atteint des pics inquiétants avec plus de 2.000 cas recensés en une semaine et des formes sévères aggravées. Les médecins de l'ouest le disent, ils sont débordés face à une épidémie qui ne cesse de grandir depuis 2018. Retour sur l'évolution d'un virus désormais bien ancré à La Réunion.

L'Assemblée adopte en première lecture une nouvelle loi antiterroriste

L'Assemblée nationale a adopté mercredi soir en première lecture un projet de loi renforçant les mesures antiterroristes et le renseignement. Le texte, qui pérennise des mesures inspirées de l'état d'urgence, a été voté par 87 voix contre 10 et 4 abstentions. Il doit désormais aller au Sénat.

Saint-Paul : la ville récupère et recycle les pneus laissés à l'abandon

Dans le cadre des opérations Vid fon kour, la ville de Saint-Paul a organisé une vaste opération de récupération et de recyclage des pneus ce mercredi 2 juin 2021 pour participer à la lutte anti-vectorielle. Plus de 600 pneus ont été récupérés. Contactée par Imaz Press, Nolwenn Hermier, directrice du pôle citoyenneté et vie locale à la mairie de Saint-Paul, rappelle le but de ces opérations.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent et moins d'humidité

Ce jeudi 3 juin 2021, Matante Rosina prend soin d'attacher ses cheveux, il va y avoir du vent, surtout sur l'Est. Le temps devrait être moins humide. Les averses sont moins marquées sur la façade Est. L'ambiance reste nuageuse dans l'intérieur de l'île. La mer est forte au Sud. Une houle voisine des deux mètres est présente sur le Sud sauvage. Au niveau des températures, elles sont toujours de saison.