Huit réunionnais.es ont été sélectionné.es pour participer au deuxième sélectif en équipe de France de difficulté jeunes qui se déroulera ce samedi 5 juin 2021 à Le Pouzin. Les cadet.tes Marius Payet Gaboriaud, Manon Lebon et Téo Payet, tous trois membres du club Austral Roc et du pôle espoir outre-mer, ont eux été sélectionnés en équipe de France pour participer à la première étape de la coupe d'Europe de vitesse jeune, vendredi 4 juin 2021 à Bochum en Allemagne. (Photo FFME)

Lors du deuxième sélectif, chez les minimes, Max Bertone et Akyan Etchar du club 7alouest et membre du pôle espoir outre-mer, ainsi que Quentin Parachou du club 7alouest, seront présents.



Les cadets Sam Poullan et Rudy Dauvillier du club 7alouest et membre du pôle espoir outre-mer, Louis Fechoez du club Austral Roc et Tolani Etchar du club 7alouest seront aussi de la partie. Enfin, la junior Kintana Iltis du club Austral Roc et évoluant au Pôle France de Voiron participera aussi.