Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"La panne nationale qui affecte les numéros d'urgence 15, 18, 17 et 112 est toujours d'actualité" annonce la gendarmerie de La Réunion sur Facebook ce jeudi 3 juin 2021 à 18 heures 30. "Si vous souhaitez contacter la gendarmerie et que votre appel d'urgence au numéro 17 n'aboutit pas, appelez le numéro direct de la gendarmerie au 02 62 40 87 09" ajoute-t-elle. "Il y a encore des risques de rechute du réseau donc les numéros alternatifs sont maintenus en attendant que ça se stabilise. Les numéros d'urgence fonctionnaient ce jeudi mais nous ne sommes pas à l'abri d'une rechute d'autant plus que le réseau a l'air de fonctionner de façon aléatoire" précise la préfecture (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

