Ce jeudi 3 juin 2021, l'ensemble des membres représentants du personnel du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Académie de La Réunion (CHSCTA) ont décidé de refuser de siéger. Une première depuis la création du comité. En cause : "la position de l'administration rectorale quant à la diffusion du rapport de l'enquête que nous avons effectuée suite au suicide d'une enseignante du Lycée Vue-Belle" dénoncent les syndicats. L'intersyndicale s'est réunie pour manifester devant le rectorat. (Photo vl/www.ipreunion.com)

Un "accident de service", survenu le 2 mars 2020, qui a depuis "été reconnu "imputable au service" par la Commission de réforme" affirme le CHSCTA Réunion. "Une enquête de CHSCT ne s’inscrit pas dans une approche juridique de recherche de responsabilités, car c’est le rôle d’une enquête pénale. Une enquête de CHSCT vise à mettre en évidence les différents facteurs professionnels qui apparaissent susceptibles d’être en cause dans le geste suicidaire. Elle est centrée exclusivement sur l’analyse du travail, de son organisation et des contraintes professionnelles de la victime. Son objectif est d’aboutir à l’élaboration de mesures de prévention visant à éviter la reproduction d’un tel événement, et à réduire ou à supprimer les facteurs professionnels identifiés."

Devant le rectorat se trouvent aussi les AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap), qui se mobilisent pour leurs conditions de travail.

