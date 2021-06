BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 4 juin 2021 :



La panne majeure des numéros d'urgence entraine la mort d'un homme

Un homme est décédé mercredi soir 2 juin 2021 après que son épouse ait tenté sans succès de joindre le 15 en raison des dysfonctionnements majeurs des numéros d'urgence, a indiqué la préfecture dans la nuit de jeudi à vendredi

Le Centre hospitalier ouest face à la dengue : "on a dû pousser les murs"

Le virus de la dengue frappe La Réunion de plein fouet cette année. A ce stade, plus de 15.600 cas ont été recensés depuis le début de l'année 2021, soit bien plus que les deux années précédentes à la même période, alors que l'épidémie sévit depuis plus de trois ans maintenant. Avec plus de 70% des cas concentrés dans l'ouest de l'île, le Centre hospitalier ouest Réunion (CHOR) est chargé. Aux urgences, le nombre de lits ne suffit plus et une nouvelle salle a été affrétée pour accueillir les malades. En ce mois de juin, les soignants entrevoient enfin un début de plateau.

Régionales 2021 : Imaz Press accueille les candidat.e.s

Les élections régionales arrivent à grand pas. Il est donc venu l'heure d'accueillir les différents candidat.es au poste de Président.e de Région. A partir de ce lundi 7 juin 2021, les candidat.es en lice défileront donc dans les locaux d'Imaz Press, pour participer à une interview diffusée en live sur Facebook. Interview auxquelles les internautes seront conviés à participer, notamment via l'envoi de question durant toute la durée du direct

Panne des urgences : un mort pourrait être lié aux dysfonctionnements

Une panne nationale a affecté mercredi soir 2 juin, à partir de 20h45 les numéros d'urgence 15 (SAMU), 17 (Police/Gendarmerie), 18 (Pompiers) et 112 (toutes urgences).Très rapidement après réception des consignes nationales du ministère de la santé, des messages d'information ont été diffusés à la population et aux élus indiquant les numéros alternatifs mis en place pour permettre le rétablissement des communications. Deux décès ont été recensés dans la nuit, dont un pourrait être lié aux difficultés à contacter les services d'urgence

Saint-Denis : une éco-randonnée et une éco-marche dans le Bas de la rivière

La ville de Saint-Denis organise une éco-randonnée et une éco-marche ce samedi 5 juin 2021 dans le quartier du Bas de la rivière. Les randonneurs seront équipés de sacs plastique pour ramasser les déchets sur le long des parcours et d'un guide sur les deux circuits qui leur présentera la faune et la flore de ce quartier de Saint-Denis. Nous publions ci-dessous toutes les informations de la ville de Saint-Denis sur ces randonnées

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent sur le Port et la Possession

Ce vendredi 4 juin 2021, le vent souffle encore vers le Port et la Possession avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h. Matante Rosina n'aime pas du tout ce vent, elle décide d'aller à Saint-Pierre qui est abritée du vent aujourd'hui. Quelques averses devraient concerner la côte au vent. Les nuages sont bien présents sur les Grandes Pentes et les Plaines. Les températures ne bougent pas et sont toujours de saison. La houle australe est quasiment terminée pour laisser la place à une houle d'alizés d'environ 2 mètres.