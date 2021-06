A l'occasion de la fête de la radio du 31 mai au 6 juin 2021, les associations Média Réunion et Art Musica organisent une journée de découverte des locaux des radios Mélodia et Capital FM le samedi 5 juin de 8 heures à 18 heures. La journée portes ouvertes aura lieu à Capital Studio au 7 chemin Bois Rouge à la Bretagne à Saint-Denis. Nous publions le programme de cette journée. (Photo d'illustration www.ipreunion.com)

Au programme :

- animation à l'antenne toute la journée pour parler de la radio d'hier et d'aujourd'hui, facebook live, jeux et cadeaux.

- Interview des anciens de la radio.

- rencontre avec les animateurs et les bénévoles

Port du masque obligatoire.