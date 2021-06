Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

La gendarmerie de Saint-Louis lance un avis de disparition inquiétante. Marcel Agathe, domicilié à La Rivière Saint-Louis, il a quitté son domicile ce vendredi matin 4 juin 2021 vers 08h00. "L'intéressé aurait été aperçu vers 8h30 en train de monter à bord d'un bus ligne 21 (renseignement en attente de confirmation). Sa disparition signalée à la gendarmerie ce jour à 14h00 a conduit à la mise en oeuvre d'un important dispositif de recherche, équipe cynophile GN, hélicoptère GN et mobilisation de nombreuses patrouilles" précise la gendarmerie. Il pourrait porter un pantalon marron, un pull bleu marine et gris, et des chaussures orthopédiques. Il s'agit d'un homme d'origine créole, âgé de 84 ans, mesurant 1m55, présentant un handicap mental et ayant des difficultés pour se déplacer.

La gendarmerie de Saint-Louis lance un avis de disparition inquiétante. Marcel Agathe, domicilié à La Rivière Saint-Louis, il a quitté son domicile ce vendredi matin 4 juin 2021 vers 08h00. "L'intéressé aurait été aperçu vers 8h30 en train de monter à bord d'un bus ligne 21 (renseignement en attente de confirmation). Sa disparition signalée à la gendarmerie ce jour à 14h00 a conduit à la mise en oeuvre d'un important dispositif de recherche, équipe cynophile GN, hélicoptère GN et mobilisation de nombreuses patrouilles" précise la gendarmerie. Il pourrait porter un pantalon marron, un pull bleu marine et gris, et des chaussures orthopédiques. Il s'agit d'un homme d'origine créole, âgé de 84 ans, mesurant 1m55, présentant un handicap mental et ayant des difficultés pour se déplacer.