Publié il y a 12 minutes / Actualisé le Mercredi 02 Juin à 16H44

Ce vendredi 4 juin 2021, le vent souffle encore vers le Port et la Possession avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h. Matante Rosina n'aime pas du tout ce vent, elle décide d'aller à Saint-Pierre qui est abritée du vent aujourd'hui. Quelques averses devraient concerner la côte au vent. Les nuages sont bien présents sur les Grandes Pentes et les Plaines. Les températures ne bougent pas et sont toujours de saison. La houle australe est quasiment terminée pour laisser la place à une houle d'alizés d'environ 2 mètres.

