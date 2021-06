Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Ce vendredi 4 juin 2021, de 7 heures à midi, les gendarmes de Saint-Benoit ont réalisé, une opération de sensibilisation au risque routier sur les axes principaux du secteur est de l'île. Un scootériste roulait à 136 km/h, sur un axe limité à 90. 75 infractions ont été relevées, dont 53 excès de vitesse, 7 refus de priorité, 2 non respect des distances de sécurité, 2 téléphones, 2 circulations sur voies interdites, 2 infractions pour nuisance et pollution, 1 non respect de la signalisation routière, 2 défauts d'équipement deux-roues, 1 défaut d'assurance. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

