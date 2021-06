Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2021 sur Imaz Press :



*Lundi 31 mai - Régionales : Didier Robert à la tête d'une liste d'ennuis judiciaires

*Mardi 1er juin - L'UFC-Que Choisir nationale lance une plainte de groupe contre la CISE Réunion

*Mercredi 2 juin - Quand une élection en éclipse une autre

*Jeudi 3 juin - Panne des numéros d'urgence : Orange annonce le rétablissement du réseau

*Vendredi 4 juin - La panne majeure des numéros d'urgence entraine la mort d'un homme à La Réunion





Didier Robert se dit qu'il a réussi un grand coup en construisant, sur le papier du moins, "l'union des droites et des centres" en vue des régionales des dimanches 20 et 27 juin 2021. La photo de famille faite le mardi 4 mai 2021 à Bras-Panon donne à voir des maires, des parlementaires et un président du Département unis derrière leur poulain. Si tous partagent, officiellement du moins, les mêmes idées avec le président de Région sortant, certains ont en commun avec lui des choses moins flatteuses. Des soucis avec la justice par exemple.





L'association UFC-Que Choisir nationale lance ce mardi 1er juin 2021 une plainte de groupe contre la CISE Réunion devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Elle reproche à cette entreprise la distribution d'une eau impropre à la consommation, "notamment (avec) la présence de bactéries fécales". L'association demande que les 80.000 abonnés concernés obtiennent le remboursement des bouteilles d'eau achetées au cours des cinq dernières années et celui des factures d'eau. L'UFC-Que Choisir parle d'"une situation moyenâgeuse parfaitement intolérable en France". Elle fait ainsi référence aux nombreux dysfonctionnements relevés sur la distribution d'eau dans le secteur géographique desservi par l'entreprise. Cette plainte fait aussi suite à une mise en demeure adressée par l'UFC-Que Choisir à la CISE, qui n'a "pas fait entendre raison au distributeur"





Les 20 et 27 juin 2021, les électeurs se déplaceront aux urnes pour élire leurs nouveaux conseillers régionaux et leurs nouveaux conseillers départementaux. Pourtant, dans la tête de beaucoup de Réunionnais, on ne voit qu'un seul scrutin, celui des élections régionales. Les élections départementales sont clairement éclipsées, très certainement à cause des enjeux, totalement différents, mais aussi du mode de scrutin et de l'amalgame qui est souvent fait entre les deux collectivités réunionnaises.





Samu, pompiers, police : une panne chez l'opérateur Orange a perturbé massivement depuis ce mercredi soir l'accès aux numéros d'urgence et de nombreux services de secours ont été difficiles à joindre à travers toute la France. Un porte-parole d'Orange indique que le réseau fonctionne de nouveau depuis minuit.





Un homme est décédé mercredi soir 2 juin 2021 après que son épouse ait tenté sans succès de joindre le 15 en raison des dysfonctionnements majeurs des numéros d'urgence, a indiqué la préfecture dans la nuit de jeudi à vendredi



