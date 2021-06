BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 5 juin 2021 :



- Ce n'est pas du zamal c'est du CBD, mais la France reste frileuse

- Pas de "lutte des classes" en blouse blanche à La Réunion

- Rétro - Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2021 sur Imaz Press

- Pathé'O, le tailleur de quartier devenu couturier des chefs d'Etat africains

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Grisaille et averses

Ce n'est pas du zamal c'est du CBD, mais la France reste frileuse

Le 25 mai 2021, le gouvernement a présenté dans une dépêche publiée par l'AFP le contenu du décret visant à encadrer la filière française du cannabidiol (CBD) et à réguler son activité. Un décret qui n'a pas manqué de faire grincer des dents des côtés des professionnels du secteur. Si le gouvernement a décidé d'autoriser la consommation de produits dérivés du CBD, qui présenterait des vertus relaxantes et se décline aujourd'hui sous plusieurs formes, la fleur de la plante, elle, sera interdite à la vente. Une annonce qui ne passe pas

Pas de "lutte des classes" en blouse blanche à La Réunion

Opposer public et privé, à La Réunion, en matière de Santé, constitue une aberration tant la qualité de l'offre de soins sur le territoire, dépend d'une vertueuse coopération des institutions et de l'hôpital public, avec les établissements de service public de santé à statut privé. L'épilogue de l'affaire du service d'urologie du CHU Nord en est l'illustration

Rétro - Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2021 sur Imaz Press

*Lundi 31 mai - Régionales : Didier Robert à la tête d'une liste d'ennuis judiciaires

*Mardi 1er juin - L'UFC-Que Choisir nationale lance une plainte de groupe contre la CISE Réunion

*Mercredi 2 juin - Quand une élection en éclipse une autre

*Jeudi 3 juin - Panne des numéros d'urgence : Orange annonce le rétablissement du réseau

*Vendredi 4 juin - La panne majeure des numéros d'urgence entraine la mort d'un homme

Pathé'O, le tailleur de quartier devenu couturier des chefs d'Etat africains

Nelson Mandela a porté ses chemises: petit tailleur de quartier autodidacte à ses débuts, l'Ivoiro-Burkinabè Pathé'O est devenu le couturier des chefs d'Etat africains et fête le cinquantenaire de sa marque, menant le "combat" pour faire reconnaître la mode sur le continent.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Grisaille et averses

Ce samedi 5 juin 2021, Matante Rosina fait grise mine comme le temps. Le soleil a du mal à se montrer ce matin et il y a même quelques averses présentes sur le Nord du département. Dans la matinée, les nuages débordent sur les côtes nord et nord-est. De la Possession à Saint-Gilles, les nuages sont bien présents et amèneront quelques averses sur ces régions. Sur le relief, même scénario. Les seules régions épargnées par cette grisaille se situent vers le Port et entre Saint-Leu jusqu'à Saint-Joseph. Les températures maximales sont comprises entre 21 à 22°C dans les Cirques et atteignent 26° à 28°C le long du littoral. La mer est peu agitée à agitée et localement forte sur le sud-est.