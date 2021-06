Kelonia donne des nouvelles de la tortue Choka. La cicatrisation de sa plaie provoquée par un choc violent avec un bateau en novembre dernier évolue bien. Les soins sur sa blessure s'espaçant, Choka a pu rejoindre un bassin plus grand où elle peut se dégourdir les nageoires. Nous publions ici le communiqué de Kelonia. (Photo : Kelonia)

La prochaine étape sera le retrait des fixations métalliques qui maintiennent ensemble les deux parties de la carapace brisée. Une étape importante avant son retour vers l’océan.



"Mais nous souhaitons profiter l’occasion pour rappeler les règles de navigation pour éviter de percuter les tortues lorsqu’elles se reposent ou viennent respirer en surface. Il faut limiter sa vitesse et surveiller en permanence le plan d’eau sur la trajectoire du bateau" prévient Kelonia.



"Nous avons régulièrement sur Kelonia des témoignages de vitesse excessive et donc dangereuse à proximité de tortues et d’apnéistes. Avec la saison des baleines et les vacances qui approchent le nombre de bateaux sur l’eau va augmenter. Et les risques d’accident du même coup."

