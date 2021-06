Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 14 heures

Ce samedi 5 juin 2021, Matante Rosina fait grise mine comme le temps. Le soleil a du mal à se montrer ce matin et il y a même quelques averses présentes sur le Nord du département. Dans la matinée, les nuages débordent sur les côtes nord et nord-est. De la Possession à Saint-Gilles, les nuages sont bien présents et amèneront quelques averses sur ces régions. Sur le relief, même scénario. Les seules régions épargnées par cette grisaille se situent vers le Port et entre Saint-Leu jusqu'à Saint-Joseph. Les températures maximales sont comprises entre 21 à 22°C dans les Cirques et atteignent 26° à 28°C le long du littoral. La mer est peu agitée à agitée et localement forte sur le sud-est.

