BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche 6 juin 2021 :



La route du littoral va être basculée côté mer

Suite aux dernières précipitations, la circulation sur la Route du Littoral va être basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre Saint Denis et La Possession, prévient la direction des routes.

Jacques Bhugon élu nouveau secrétaire général de la CGTR

La Confédération général du travail (CGTR) a tenu son 13ème congrès les 4 et 5 juin 2021 à la NORDEV de Saint-Denis. A l'issue de celui-ci, Jacques Bhugon a été élu nouveau secrétaire général de la CGTR. Il remplace Ivan Hoareau, décédé le 20 décembre 2020 à Marseille.

Déplacements sportifs : le casse-tête de la septaine

L'organisation des déplacements des sportifs réunionnais en Métropole n'est pas une mince affaire à gérer en ces temps de septaine et autres tests PCR... Heureusement le ministère des Outre-mer a annoncé l'allègement des restrictions, pour les athlètes vaccinés du moins. Le test PCR sera toujours obligatoire, pas la septaine. Celle-ci reste cependant en vigueur jusqu'au 9 juin et entraîne bien des complications pour les sportifs qui se déplacent.

Lancement de Pitaya, le premier studio de jeux vidéos à La Réunion

Trois Réunionnais lancent Pitatya, le premier studio de jeux vidéo sur l'ile. Issu de la collaboration entre Loic Manglou game designer et formateur à l'ILOI (institut de l'image de l'océan indien) et les entrepreneurs Stéphane Belus et Remi Voluer, le studio a vu le jour en janvier 2021 et son premier jeu mobile devrait être disponible courant 2022

La pa Météo France i di, sé zot i di - Averses et nuages

Ce dimanche 6 juin 2021, Matante Rosina désespère. Le temps ressemble sensiblement à celui d'hier. Le matin, le soleil est timide. La grisaille est bien présente dans le Sud. De bonnes averses se déclenchent un peu partout. Les températures minimales descendent entre 9° et 14°C dans les cirques, 12°C au Volcan et entre 19° à 22°C le long des côtes. Le vent reste faible. La mer est moins agitée. Dans la nuit, une petite houle de sud-ouest aborde le littoral sud.