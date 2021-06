Retrouvez toutes les informations de la route pour la semaine à venir : chantiers en cours, évènements et toutes les modifications de circulation. Les usagers peuvent écouter le répondeur Info-Route sur le 02 62 97 27 27‬ pour des précisions tout au long de la semaine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :



RN2 - Petite Ile - Travaux d’aménagement de piste cyclable

Sur la RN2 à Petite île, au lieudit " Grand Anse ", travaux d’aménagement de piste cyclable les nuits jusqu'au mardi 15 juin inclus. Alternat de 19h à 4h.



RN2002 - Ste Suzanne - Travaux de raccordement HTA souterrain

Sur la RN2002 à Ste Suzanne entre la pente Bel Air et centre-ville, travaux de raccordement de câbles souterrains les nuits jusqu’au lundi 21 juin inclus. Alternat de 20h à 5h.



RD111 - L'Etang-Salé/Route du Lambert - Travaux de fouille pour pose de câbles électriques

Sur la RD111 à L'Etang-Salé/Route du Lambert, travaux de fouille de tranchées pour pose de câbles électriques jusqu'au vendredi 23 juillet. Circulation alternée de 7h à 16h.



RD242 - Cilaos/Route d’Ilet à Cordes - Travaux de construction de parapets

Sur la RD242 à Cilaos/Route d'Ilet à Cordes, travaux de construction de parapets jusqu'au vendredi 25 juin. Circulation alternée de 7h à 16h.



RD3 - Le Tampon/Route Hubert Delisle - Travaux de sécurisation et construction de parapets

Sur la RD3 Le Tampon/Route Hubert Delisle, travaux de sécurisation et de construction de parapets jusqu'au vendredi 2 juillet. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD41 - St Denis/Route de la Montagne - Travaux de signalisation horizontale

Sur la RD41 à St Denis/Route de la Montagne, travaux de signalisation horizontale jusqu'au jeudi 10 juin. Circulation alternée de 20h à 5h.

Chantiers à venir :



RN6 - St Denis tranchée couverte Mazagran Doret - Travaux d’inspection

Sur la RN6 à St Denis tranchée couverte Mazagran Doret, travaux d’inspection les nuits des mercredi 9 et jeudi 10 juin. Neutralisation voie dans un sens puis dans l'autre de 20h à 05h.



RN1 - St Paul/St Leu - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 de St Paul secteur Rivière des Galets à St Leu échangeur des Colimaçons, travaux de balayage mécanique du lundi 7 au vendredi 11 juin. Neutralisation voie dans un sens ou dans l'autre selon l'avancement du chantier mobile de 20h à 5h.



RN2 - Ste Rose - Travaux de sécurisation

Sur la RN2 à Ste Rose, travaux de sécurisation de l'ouvrage Ravine Glissante les nuits du lundi 7 au vendredi 11 juin. Circulation alternée de 20h à 05h.



RN2 - St Benoit - Travaux d'élagage au lamier

Sur la RN2 à St Benoit, du giratoire ZA des Plaines à Saint-François, travaux d'élagage au lamier du lundi 7 au vendredi 11 juin. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.



RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux d'élagage et d'abattage d'arbres

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes du 1er village à Bras Creux, travaux d'élagage et d'abattage d'arbres du lundi 7 au vendredi 11 juin. Alternat de 8h30 à 15h30.



RN3 - St Pierre/Le Tampon - Travaux de balayage sur BAU et TPC

Sur la RN3 entre l'échangeur de la Ravine Blanche à St Pierre et les Azalées au Tampon, travaux de balayage en BAU et TPC les nuits du lundi 7 au jeudi 10 juin. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 05h.



Evènements (hors chantiers) :

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 6 juin de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.