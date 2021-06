Publié le Dimanche 06 Juin à 18H19 / Actualisé le Dimanche 06 Juin à 18H52

Les policiers ont relevé 196 infractions ce week-end lors de leurs contrôles routiers, dont 58 excès de vitesse et 17 usages de téléphone au volant. La gendarmerie enregistre 252 infractions. Deux conducteurs ont été arrêtés alcoolisés alors qu'ils n'avaient en plus pas le droit de conduire. Ils ont été placés en garde à vue. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police et celui de la gendarmerie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les policiers ont relevé 196 infractions ce week-end lors de leurs contrôles routiers, dont 58 excès de vitesse et 17 usages de téléphone au volant. La gendarmerie enregistre 252 infractions. Deux conducteurs ont été arrêtés alcoolisés alors qu'ils n'avaient en plus pas le droit de conduire. Ils ont été placés en garde à vue. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police et celui de la gendarmerie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)