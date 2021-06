À l'occasion du 36 ème festival national de théâtre amateur "Festhéa" qui aura lieu fin octobre, en métropole, un jury, mis en place pour l'occasion, va sélectionner la compagnie qui représentera La Réunion. La sélection se passera au Théâtre d'Azur au Tampon les 11, 12 et 13 juin prochains, un lieu symbolique pour la résistance théâtrale, faisant écho à la suppression de la culture lors de la crise sanitaire. Au programme : des troupes locales, de l'humour, de l'histoire, de l'écriture... (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Certaines troupes ont d’ailleurs déjà obtenu des prix, les années précédentes, comme la compagnie " à bout d’Scenes " avec "Migraaaaant", la compagnie "Dig digue le mot" avec "Replay Conjugal", et encore la compagnie "Culture Pei".



L'aspect "compétition" est régulièrement amoindri par les équipes de Festhéa qui misent de plus en plus sur la convivialité, les rencontres et les échanges. Pour chaque spectacle, les tarifs seront de 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants. Il existe également un " pass festival " d’un montant de 35 euros qui donne accès à l’ensemble des pièces de théâtre.



- Une édition qui repart avec optimisme et motivation, marquée par de l’incertitude -



Après une année tragique pour le monde de la culture où les pratiques amateurs ont été particulièrement touchée par la crise sanitaire, le festival Festhéa repart pour une 36ème édition. Cependant des doutes persistent : "Pour des raisons épidémiques, la sélection régionale de Festhéa n’a pas pu se tenir et nous avons encore des doutes pour cette année, car nous ne savons pas à quelle sauce nous allons être mangés". À La Réunion, si la situation sanitaire ne s’améliore pas, la sélection des troupes réunionnaises devra être annulée. Quoi qu’il en soit, pour le moment, pas de panique, les troupes inscrites cette année ont trouvé le moyen de se préparer pour leur représentation.



- Le programme : -

- vendredi 11 juin : 17h30 : Migraaaaant, compagnie A Bout Dsenes (hors concours), 19h : Albert Nobbs, compagnie Méli-Melo de st Jo

- samedi 12 juin : 16h30 : Les physiciens, compagnie Culture Péi, 19h : Léonie est avancée, compagnie La Pt’ite scène

- dimanche 13 juin : 14h : la souricière, compagnie l’entracte, 16h30 : Le petit ordinaire, compagnie l’arbre du voyageur, 18h30 : Hecatombes, compagnie culture péi et Méli-Melo de ST JO (hors concours).

www.ipreunion.com / [email protected]