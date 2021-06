La saison des baleines a commencé, avec plusieurs individus observés dans l'ouest et le sud-ouest de l'île. L'occasion de rappeler que les cétacés restent des animaux sauvages qui s'observent à distance et dans le respect de leur milieu. C'est ce qu'essaie d'apprendre Emmanuel Antongiorgi, guide à Duocéan, aux curieux qui souhaitent se mettre à l'eau pour voir dauphins et baleines. Règle d'or : être le plus passif possible. (Photos : Emmanuel Antongiorgi / Duocéan)

Lundi, 8h30. A bord du très reconnaissable "batopéi" bleu et jaune, partenaire de Duocéan, le public s'enthousiasme déjà à l'idée de voir dauphins ou baleines dans leur milieu naturel. Charlène, sur l'île depuis trois ans, doit quitter l'île d'ici 2022 quand sa mutation à La Réunion sera terminée. Si elle a déjà pu se mettre à l'eau près d'une baleine à bosse, elle n'a jamais eu l'occasion de voir des dauphins d'aussi près. "C'est mon rêve" nous confie-t-elle, sourire aux lèvres.

- "Lents et puissants" -

Mais attention, Emmanuel Antongiorgi prévient dès le début : ici on ne "nage" pas avec les cétacés, on ne fait que les observer… le plus passivement possible. Et pour bien faire rentrer le message dans la tête des clients, rien ne vaut un petit briefing d'une demi-heure, présenté avant chaque sortie. Muni de photos aériennes montrant à quoi doit ressembler le groupe dans l'eau et de portraits des cétacés que l'on peut rencontrer en mer, il est intransigeant : "dans l'eau on ne fait rien, et quand on avance, c'est en groupe. Lent et puissant". Son leitmotiv durant toute la sortie.

Après le cours, la pratique. Le bateau file sur l'eau et peu de temps après le départ, des nageoires dorsales émergent des flots. Ce sont des dauphins longs becs, les "stenella longirostris". Aussitôt, il faut se préparer, mettre les palmes aux pieds et s'installer sur les boudins du bateau,… avec l'interdiction formelle de sauter dans l'eau. "On glisse lentement le long du bateau, tous bien en même temps, et vous avancez groupés derrière moi. Lents et puissants !" rappelle Emmanuel Antongiorgi.

- Gagnant-gagnant -

Le guide a choisi une technique plutôt efficace : filtrer ses clients avant ses sorties cétacés. "Je vais d'abord "trier" les participants sur le site interne. Je demande aux gens de savoir faire du palmes masque et tuba. C'est nécessaire pour avoir un groupe cohérent et ne pas montrer d'agressivité aux animaux" nous explique-t-il. Sur sa page, il propose même fiches et vidéos pour bien vérifier que la sortie proposée correspondant aux envies des clients.

Une méthode gagnant-gagnant : une approche respectueuse et toute en douceur se récompense bien souvent par des superbes observations sous l'eau. Pour Charlène et ses camarades de sortie, ce fut le cas. Sous l'eau, masque sur les yeux et tuba en bouche, c'est le spectacle : un banc de plus de cinquante dauphins défile dans l'océan. Gracieux, les mammifères marins ondulent et s'approchent un peu des baigneurs, curieux, avant de repartir.

Quand les conditions le permettent, Emmanuel Antongiorgi propose plusieurs mises à l'eau aux participant.e.s. Pas de baleine ce jour-là, mais ça n'a pas d'importance pour la petite équipe. "J'en avais les larmes aux yeux" raconte Charlène, de retour sur le bateau. Joséphine et Marie, toutes deux étudiantes, sont tout aussi ravies. "On était là pour 10 mois seulement, dans le cadre de notre cursus. C'était magique. Et c'est formidable de voir à quel point ça peut bien se passer quand on approche les cétacés tout doucement" témoigne Joséphine. Elle avait d'ailleurs choisi Duocéan pour ces raisons-là.

- Être respectueux -

"Il faut savoir que les dauphins n'ont pas du tout envie de voir des gens dans l'eau, on est juste tolérés par eux. Ils n'ont pas envie de jouer avec des gens tout le temps !" rappelle Emmanuel Antongiorgi, qui souhaite casser les clichés autour de ces cétacés. D'où l'importance de rester "extrêmement groupé et passif". Quelques règles élémentaires pour le guide : "on n'arrive pas "face" aux cétacés. Avec le bateau, la meilleure chose à faire c'est se mettre à l'arrière du groupe de bateaux s'il y en a déjà et attendre son tour. On ne coupe pas la route des animaux. Une fois dans l'eau, ne jamais taper à la surface avec quoi que ce soit".

Une approche agressive met automatiquement fin à la mise à l'eau : le cétacé, effrayé, s'en va. C'est malheureusement ce qu'a observé Emmanuel Antongiorgi la semaine dernière avec l'une des premières baleines de la saison. "On s'est mis à l'eau, on était calmes. Elle jouait plus ou moins avec les dauphins, puis elle s'est mise à taper à la surface. Nous on savait qu'il ne fallait absolument pas s'approcher… Et juste après, il y a des gens qui se sont mis à l'eau et qui l'ont poursuivie en crawl" raconte-t-il, dégoûté.

"C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Si on les poursuit en montrant toute l'agressivité humaine, dans ce cas elles vont partir" rappelle-t-il. "J'espère qu'on peut leur montrer que les humains sont suffisamment respectueux. Plus on est passifs, plus c'est accueillant. Ça aide beaucoup l'animal à faire les derniers mètres."

mm/www.ipreunion.com / [email protected]