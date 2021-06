La Confédération général du travail (CGTR) a tenu son 13ème congrès les 4 et 5 juin 2021 à la NORDEV de Saint-Denis. A l'issue de celui-ci, Jacques Bhugon a été élu nouveau secrétaire général de la CGTR. Il remplace Ivan Hoareau, décédé le 20 décembre 2020 à Marseille. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Nous avons une nouvelle direction confédérale. Je vais travailler avec toutes les structures, on aura besoin de rassembler tous nos camarades, pour être dans l'unité pour être dans notre prochain congrès" a déclaré le nouveau secrétaire général. "J'ai entendu beaucoup de critiques, beaucoup de choses, il faut le reconnaître : nous sommes arrivés dans ce congrès divisés. Mais je veux qu'on en sorte rassemblés. Le patronat attend qu'on explose, et le jour où on va exploser ça fera plaisir au patronat qui boira du champagne." Jacques Bhugon appelle à "travailler ensemble : chacun va apporter sa contribution".

Il vient remplacer Ivan Hoareau, ancien secrétaire général décédé le dimanche 20 décembre 2020 à Marseille. Le syndicaliste s'est éteint après une longue lutte contre le cancer. Il dirigeait la CGTR depuis 1996. Figure emblématique du syndicalisme réunionnais, il a par ailleurs été le porte-parole durant les plus grandes manifestations que La Réunion a connu, à la création du Collectif des organisations syndicales et politiques de La Réunion (COSPAR) en 2009. 20.000 personnes étaient descendues dans la rue, une mobilisation sans précédent. Sa mort avait été suivie d'une pluie d'hommages, soulignant le parcours engagé du militant.

