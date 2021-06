BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 7 juin 2021 :



-1er tour des régionales : qui est en tête des intentions de vote ? Réponse à 19 heures

- [LIVE] Elections régionales - Koz ek le candidat Olivier Hoarau

- Nigeria : le chef de Boko Haram est mort, selon les jihadistes rivaux de l'Iswap

- Gendarmerie : deux conducteurs alcoolisés placés en garde à vue

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

1er tour des régionales : qui est en tête des intentions de vote ? Réponse à 19 heures

À 19 heures ce lundi 7 juin 2021 vous saurez tout sur les intentions de vote des Réunionnaises et des Réunionnais pour le premier tour des régionales qui aura lieu le dimanche 20 Juin. Les résultats d'un sondage Sagis pour Imaz Press Reunion 1ere et le Journal de l'île seront publiés sur notre site internet

[LIVE] Elections régionales - Koz ek le candidat Olivier Hoarau

Les 20 et 27 juin 2021, les Réunionnais se rendront aux urnes pour élire leur nouvelle assemblée régionale. Au total, 11 candidats sont sur la ligne de départ pour succéder au président sortant, Didier Robert, et à son équipe. A moins de deux semaines du 1er tour du scrutin, Imaz Pres Réunion reçoit les différents candidats à l'occasion d'un Facebook Live, l'occasion pour nous, ainsi que pour les internautes, de leur poser des questions concernant leur candidature et leurs programmes. Ce lundi 7 juin 2021, nous recevons le maire du Port, Olivier Hoarau, un des premiers à avoir annoncé sa candidature aux régionales 2021, c'était en octobre 2020.

Nigeria : le chef de Boko Haram est mort, selon les jihadistes rivaux de l'Iswap

Le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, s'est suicidé lors de combats contre le groupe jihadiste rival de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap), a affirmé celui-ci dans un enregistrement audio diffusé deux semaines après de premières informations faisant état de sa mort.

Gendarmerie : deux conducteurs alcoolisés placés en garde à vue

Les policiers ont relevé 196 infractions ce week-end lors de leurs contrôles routiers, dont 58 excès de vitesse et 17 usages de téléphone au volant. La gendarmerie enregistre 252 infractions. Deux conducteurs ont été arrêtés alcoolisés alors qu'ils n'avaient en plus pas le droit de conduire. Ils ont été placés en garde à vue. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police et celui de la gendarmerie.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

Ce lundi 7 juin 2021, Matante Rosina espère que le temps s'améliore. Donnez-nous, dans les commentaires sous cet article, le temps qu'il fait chez vous. Vous pouvez également rejoindre notre groupe (Météo île de La Réunion, infos routes - Zot Imaz) pour poster vos photos ou vos vidéos de la météo. Bonne semaine à tous!