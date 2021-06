Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

A Sainte-Clotilde, une quinzaine de chiots ont été retrouvés torturés, l'un d'eux mutilé dans un squat. Des associations sont allées les récupérer et ont pu les placer en famille d'accueil. Ces bénévoles veulent que l'événement remonte au national pour être entendus, et cherchent à retrouver les auteurs de cette maltraitance animale "pour faire appliquer la loi". (Photos et vidéos DR)

