Retardée il y a un an à cause de la pandémie du Covid 19, la 16ème édition du Championnat d'Europe de football commencera enfin lorsque l'Italie et la Turquie donneront le coup d'envoi au stade Wembley à Rome, le 11 juin prochain. À quelques jours donc du démarrage de la compétition, il convient de connaitre les favoris afin de savoir sur quelle équipe il faut le plus parier, ou celle qu'il faut suivre le plus. Voici alors, à notre avis, les 4 nations favorites, susceptibles de former de carré d'axe de l'Euro 2021.

- La France -

Championne du monde en titre, la France figure en tête de liste parmi les grands favoris des bookmakers pour la grande compétition qui démarre dans quelques jours. Les poulains de Didier Deschamps forment sans aucun doute l’équipe la plus large de toutes les équipes réunies. En effet, les Bleus comptent parmi eux la superstar Kylian Mbappé, un joueur précieux qui cherchera à signer son premier sacre continental après avoir remporté le Mondial en Russie il y a trois ans.

Mais l’équipe de France peut aussi se compter sur le retour de Karim Benzema et sur l’expérience d’Antoine Griezmann pour une attaque des plus incroyables du tournoi. Par ailleurs, l’Observatoire de Football CIES a désigné la France comme l’équipe favorite de l’Euro 2021 du fait de ses joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs du monde. C’est donc l’équipe sur laquelle vous devez le plus parier chez votre bookmaker Euro 2021.



- La Belgique -



Les Diables rouges de la Belgique pourraient avoir un effectif légèrement supérieur à celui des Bleus en termes de noms. Avec des joueurs tels que De Bruyne, Eden Hazard et Lukaku, trois superstars au mieux de leur forme, la génération dorée de l’équipe belge cherchera sans doute à prouver son talent certain dans la compétition qui démarre le 11 juin prochain. Nonobstant leur sortie surprenante en quart de finale lors de la dernière édition et leur 3ème place au Mondial en Russie, les éléments de Roberto Martinez sont, à en croire les médias, mûrs pour le titre cette année. Au tour préliminaire, les Belges devront affronter le Danemark, la Finlande et la Russie.



- L’Angleterre -



Pour cette 16ème édition de l’Euro, l’Angleterre se positionne dans les grands favoris pour soulever un nouveau trophée majeur depuis la Coupe du Monde de 1966 qui s’est déroulé chez elle. Pour ce faire, le sélectionneur Gareth Southgate peut compter sur son capitaine Harry Kane (Tottenhanm Hotspur), un joueur passé maître de son art après avoir obtenu le Soulier d’or du meilleur buteur au Mondial dernier en Russie. Le leader des Three Lions sera assisté pendant ce tournoi par de jeunes pépites comme Phil Foden de Manchester City et Jadon Sancho du Borussia Dortmund. Deuxième grande favorite de l’Euro 2021 selon les cotes, l’équipe anglaise dans son ensemble est très bien positionnée notamment au niveau des effectifs.

- Le Portugal-



Le Champion d’Europe en titre est aussi une équipe à suivre de près pendant la compétition. En effet, l’Euro 2021 pourrait probablement être le dernier grand tournoi de CR7. Et nul doute que Cristiano Ronaldo souhaiterait terminer sa carrière au plan national en soulevant un dernier trophée. Mais le sélectionneur Fernando Santos peut aussi compter sur d’autres joueurs expérimentés comme Pepe du FC Porto, Bruno Fernandes de Manchester United et d’Andre Silva d’Eintracht de Francfort. Dans l’ensemble, la Selecçao compte de nombreux atouts, surtout sur le plan offensif. Dans le groupe F, les portugais auront à affronter deux adversaires redoutables : la France et l’Allemagne.



www.ipreunion.com avec la plateforme Boosterlink (Xavier )