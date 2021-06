BONJOUR LA REUNION - A la une de ce mardi 8 juin 2021 :



- Sondage : "une réelle volonté de changement de présidence" à la Région

- Régionales : Didier Robert bien mal embarqué, mais rien n'est (tout à fait) joué

- Régionales : une gauche unie aurait pu changer la donne dès le premier tour

- 1er tour des régionales : 46% des électeurs n'ont pas encore arrêté leur choix

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent en rafales et mer agitée

Sondage : "une réelle volonté de changement de présidence" à la Région

A moins de deux semaines du premier tour des élections régionales, un sondage Sagis pour Réunion la 1ère, en partenariat avec Imaz Press et le JIR, a été publié. Il donne, pour l'heure, Didier Robert en tête du premier tour avec 24% des votes, suivi par Ericka Bareigts avec 23,5% des intentions de vote, et Huguette Bello, avec 22,5% des intentions de votes. Vanessa Miranville, Patrick Lebreton et Olivier Hoarau les suivent de loin derrière, avec 8,5%, 8% et 7% des intentions de. Mais rien n'est encore joué : les candidat.e.s ont encore douze jours pour convaincre les électeurs, alors que seulement 54% des personnes décidées à voter sont sûres de leur choix. Un délai dont les différent.es candidat.es comptent bien profiter

Régionales : Didier Robert bien mal embarqué, mais rien n'est (tout à fait) joué

24%, ce sont les intentions de vote en faveur du candidat Didier Robert au 1er tour des régionales du 20 juin 2021, selon un sondage Sagis pour Réunion la 1ère en partenariat avec Imaz Press et le JIR réalisé entre le 29 mai et le 4 juin 2021. Il est talonné par Ericka Bareigts avec 23,5% des intentions de vote et Huguette Bello avec 22,5% des intentions de vote. Vanessa Miranville, Patrick Lebreton et Olivier Hoarau, respectivement à 8,5%, 8% et 7% des intentions de vote, pourraient être les arbitres d'un second tour qui positionne la gauche en ballotage très favorable face à un Didier Robert, seul candidat à droite, qui semble bien mal embarqué à moins de deux semaines du 1er tour. Comme tout sondage, il convient bien évidemment de les regarder avec prudence compte tenu des marges d'erreurs. Il donne surtout à voir une indication significative de l'état du rapport des forces entre les listes. Néanmoins, rien n'est joué. Les résultats définitifs dépendront de la capacité des candidats et leurs soutiens à mobiliser leur électorat durant ces deux semaines pour accroître ou consolider leur score

Régionales : une gauche unie aurait pu changer la donne dès le premier tour

Un sondage Sagis pour Réunion la 1ère en partenariat avec Imaz Press et le JIR révèle que le candidat de la droite et du centre Didier Robert cumule 24% des intentions de vote. Ericka Bareigts puis Huguette Bello, au coude à coude, le suivent de très près avec respectivement 23,5% et 22,5% des intentions de vote. Bien qu'il ne s'agisse que d'un sondage qui ne représente pas nécessairement la réalité du scrutin pour le 20 juin prochain, il dessine une tendance qui ne fait que renforcer la division de la gauche. Unies, avec à leurs côtés les candidats Patrick Lebreton et Olivier Hoarau, les deux femmes du trio de tête auraient probablement fait pencher la balance à gauche, et de façon beaucoup plus nette

1er tour des régionales : 46% des électeurs n'ont pas encore arrêté leur choix

Le sondage Sagis pour Réunion la 1ère en partenariat avec Imaz Press et le JIR que nous publions ce lundi 7 juin 2021 donne des premières tendances pour le premier tour des élections régionales, prévu le 20 juin prochain. Mais comme tout sondage, il ne prédit pas l'avenir et dépend d'un grand nombre de paramètres, à savoir l'attitude des électeurs comme celle des politiques

La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent en rafales et mer agitée

Ce mardi 8 juin 2021, Matante Rosina prévoit des rafales de vent sur les côtes exposées et une mer agitée sur le sud de l'île. Le Sud sauvage connait des pluies par intermittence et elles débordent par moment jusqu'à Saint-Benoît. Sur les pentes Sud de l'île, le ciel reste nuageux. Ailleurs, le ciel est partagé entre soleil et nuages. Le vent souffle aussi en rafales sur les plages de l'Ouest et sur le flanc Sud du piton de la Fournaise. Les températures sont en chutes. Les maximales sont comprises entre 22 et 26°C sur le littoral, entre 15 et 20°C dans l'intérieur des terres, 15°C au Maïdo, 10°C au volcan. La mer est forte de la pointe des Aigrettes à la pointe de la table.