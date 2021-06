Pauline Sileza, intimement nommée "Madame Henri" par son entourage, s'est arrêtée de compter lorsqu'elle a franchi le palier du siècle. Pourtant, les années n'ont quant à elles pas cessé d'avancer, puisqu'elle fêtait ses 108 ans le 4 juin dernier.

La doyenne de Saint-Louis est maman de trois enfants, dont un disparu, fait la fierté de ses 6 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. La grande dame a connu une vie de labeur. Pendant de longues années, elle a travaillé dans les champs de canne pour aider son mari à s’occuper de sa petite famille. Un brin optimiste, elle relativise d'ailleurs sur ces années de labeur : " Le travail y tue pas, regarde mes 2 béquilles, zot la travaillé... ". Entourée de sa petite famille et écoutée d'une oreille attentive, la centenaire ne se lasse pas de raconter ses anecdotes de vie.

Même si elle est accompagnée au quotidien par une infirmière et voit un kinésithérapeute plusieurs fois par semaine, pour des soins essentiellement de confort, son fils, Alain nous confie que sa mère est une vraie force de la nature qui ne suit aucun traitement médical.

La centenaire pose sur la vie d’aujourd’hui un regard empreint de sagesse. Encore alerte c’est toujours avec son magnifique sourire qu’elle accueille ses visiteurs avec cette petite phrase légendaire : " mi entend pas koi vi dit mais mwin lé content voir ou ". Un handicap, qui selon son gendre, la préserve aussi des pollutions sonores inutiles et participe sans conteste à son bien-être.

Madame le Maire et ses élus, Mesdames Ludivine Imache-Latour, adjointe à la culture et Marie Joëlle Jovet, conseillère déléguée aux personnes âgées ont tenu ce 4 juin à rencontrer cette grande dame, pour lui témoigner leur admiration. Une rencontre chaleureuse et pleine d’humour à l’image de Pauline Sileza. A noter que Saint-Louis compte à ce jour 5 autres centenaires.