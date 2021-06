Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Plusieurs sites internet dans le monde, notamment ceux de médias tels que le New York Times, Le Monde, la BBC et le Guardian, ainsi que des plateformes comme Reddit, Amazon ou encore Twitch étaient inaccessibles mardi à la mi-journée. Il s'agirait d'une panne de Fastly, une entreprise américaine fournissant des services de "content delivery network" (réseau de diffusion de contenu). "Ce type de prestataires a pour tâche d'accélérer la diffusion et le téléchargement des pages pour les internautes" précise Le Monde sur ses réseaux sociaux. La panne a été identifiée et est en cours de réparation. Elle ne semble avoir affecté que très peu les connexions à La Réunion (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Plusieurs sites internet dans le monde, notamment ceux de médias tels que le New York Times, Le Monde, la BBC et le Guardian, ainsi que des plateformes comme Reddit, Amazon ou encore Twitch étaient inaccessibles mardi à la mi-journée. Il s'agirait d'une panne de Fastly, une entreprise américaine fournissant des services de "content delivery network" (réseau de diffusion de contenu). "Ce type de prestataires a pour tâche d'accélérer la diffusion et le téléchargement des pages pour les internautes" précise Le Monde sur ses réseaux sociaux. La panne a été identifiée et est en cours de réparation. Elle ne semble avoir affecté que très peu les connexions à La Réunion (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)