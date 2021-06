C'est un sondage bien étrange (et au final pathétique) qui circule sur les réseaux sociaux depuis ce lundi 7 juin 2021. Alors que Réunion la 1ère, Imaz Press et le JIR se préparaient à publier un sondage de l'institut Sagis sur les intentions de vote pour le premier tour des régionales 2021, un autre institut inconnu au bataillon a été partagé en masse par le clan Robert. Sans surprise, celui-ci propulsait le président sortant en haut des intentions de vote, le créditant à 34%, bien loin devant ses opposant.e.s. Dommage que ce sondage soit bidon, pour reprendre les mots de Philippe Fabing, directeur de Sagis.

Une recherche Google aurait permis à certains d'éviter de se ridiculiser. Il ne suffit en effet que de quelques secondes pour réaliser que l'institut "Ijas", partagé et repartagé par le clan Robert, n'existe pas. En recherchant ce nom sur internet, on tombe bien sur quelques résultats, mais on doute fortement que le "Iranian Journal of Applied Animal Science" ou le "International Journal of Arts and Sciences" s'intéressent de près aux régionales de La Réunion.



Si l'erreur est humaine, il reste cependant très surprenant que des personnes qualifiées telle que la directrice de communication de la Région – et accessoirement compagne de Didier Robert – tombent dans le panneau aussi facilement. On aurait pourtant pensé que le travail de vérification faisait partie des compétences requises lorsqu'on travaille en communication, particulièrement à la tête d'une collectivité en pleine élection.



Didier Robert lui-même s'est félicité d'être en tête dans "plusieurs sondages" publiés ces derniers jours. Quels sondages ? S'il arrive en effet en tête – d'un demi-point – dans celui réalisé par Sagis, il ne nous semble pas qu'un autre institut – qui existe - se soit intéressé à la question pour l'heure. Mais peut-être nous trompons nous : Didier Robert aurait-il connaissance d'autres sondages dont la presse n'a pas entendu parler ? Qui sait... Dans ce cas nous comptons bien sûr sur son équipe de campagne pour nous renseigner sur l'identité des personnes ayant commandé et payé ces sondages



Sachant que Didier Robert et son premier cercle de partisans ont bien sûr une expérience conséquente, enviée et profonde en politique, il n'est pas exclu qu'ils aient été victimes d'un piratage de leurs comptes sur les réseaux sociaux. La/le ou les pirates malveillant.e.s auraient ensuite partagé ce faux sondage juste pour décrédibiliser le camp du président sortant en lui faisant publier des posts pathétiques.

Si tel est le cas, nous condamnons bien sûr avec véhémence ce piratage qui n'honore pas leurs auteurs et assurons évidemment Didier Robert et son équipe de notre total soutien dans cette épreuve. Bien heureusement tout le monde semble s'être rendu compte de la supercherie à l'heure où nous écrivons ces lignes : le sondage a disparu des pages militantes, et le compte Facebook à l'origine du post a été supprimé. L'équipe Robert doit sûrement être soulagée.

Nous rappelons toutefois au président sortant et à son équippe ainsi lachement piraté que l'institut Ijas n'existe pas, parole de Google. Et comme disait Philippe Fabing sur le plateau de Réunion la 1ère ce lundi soir, "pour reconnaître un sondage bidon, c'est très simple : vous allez sur google et vous tapez le nom de l'institut de sondage. Si la société n'existe pas, c'est que le sondage est bidon". Simple comme bonjour.



