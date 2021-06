Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

Ce mardi 8 juin 2021, Matante Rosina prévoit des rafales de vent sur les côtes exposées et une mer agitée sur le sud de l'île. Le Sud sauvage connait des pluies par intermittence et elles débordent par moment jusqu'à Saint-Benoît. Sur les pentes Sud de l'île, le ciel reste nuageux. Ailleurs, le ciel est partagé entre soleil et nuages. Le vent souffle aussi en rafales sur les plages de l'Ouest et sur le flanc Sud du piton de la Fournaise. Les températures sont en chutes. Les maximales sont comprises entre 22 et 26°C sur le littoral, entre 15 et 20°C dans l'intérieur des terres, 15°C au Maïdo, 10°C au volcan. La mer est forte de la pointe des Aigrettes à la pointe de la table.

