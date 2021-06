Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

La SPA (Société protectrice des animaux) présente son film "Very Cat Trip" contre l'abandon des animaux au départ de vacances d'été. Suivez les aventures de Grisou, un minou noir et blanc adopté en refuge et terrifié à l'idée d'être à nouveau abandonné par sa famille le jour du départ. La SPA le rappelle notamment dans Very Cat Trip "plus de 15.000 animaux sont abandonnés et recueillis par la SPA chaque été". Découvrez la vidéo réalisée par Vincent Gibaud ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La SPA (Société protectrice des animaux) présente son film "Very Cat Trip" contre l'abandon des animaux au départ de vacances d'été. Suivez les aventures de Grisou, un minou noir et blanc adopté en refuge et terrifié à l'idée d'être à nouveau abandonné par sa famille le jour du départ. La SPA le rappelle notamment dans Very Cat Trip "plus de 15.000 animaux sont abandonnés et recueillis par la SPA chaque été". Découvrez la vidéo réalisée par Vincent Gibaud ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)