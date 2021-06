BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 9 juin 2021 :



- Covid-19 : les motifs impérieux c'est fini, mais que pour les personnes vaccinées

- Voila comment vous allez élire vos conseillers régionaux et départementaux

- Elections : voter par procuration est toujours possible

- Covid-19 : neuf décès et 1.160 cas en une semaine

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça souffle

Covid-19 : les motifs impérieux c'est fini, mais que pour les personnes vaccinées

Ce mercredi 9 juin 2021 marque la fin des motifs impérieux, uniquement pour les personnes ayant un schéma vaccinal complet. Pour les autres, il faudra encore attendre pour pouvoir voyager librement. Une décision qui n'est pas au goût de tout le monde, surtout qu'aucune date n'a encore été annoncée pour la levée totale des motifs impérieux. Une situation qui pourrait bien changer dès ce mercredi, le préfet devant s'adresser aux Réunionnais.es à 17 heures.

Voila comment vous allez élire vos conseillers régionaux et départementaux

Le dimanche 27 juin 2021 - exactement dans 11 jours et quelques heures , vous aurez élu les femmes et les hommes qui siègeront pour six ans au Palais de la source (siège du conseil départemental) et à la Pyramide inversée (siège du conseil régional) Ce soir là il sera même possible de déterminer avec (une quasi) certitude le nom de la/du président.e de Région et celui de la/le président du Département commencera à se dessiner.Mais au fait savez-vous vraiment comment vous allez faire tout ça ? Pas vraiment? Pas tout à fait ? Pas de panique, Imaz Press vous dit tout

Elections : voter par procuration est toujours possible

Les élections régionales et départementales se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin 2021. Si les inscriptions sur les listes électorales sont désormais clôturées, il reste toujours possible de faire une procuration afin qu'une personne tierce puisse voter pour vous. Il est possible de faire sa procuration jusqu'au jour de l'élection, bien qu'il soit conseillé de s'y prendre le plus tôt possible pour s'assurer que celle-ci aura bien été reçue par votre mairie. Imaz Press vous explique comment faire votre procuration.

Covid-19 : neuf décès et 1.160 cas en une semaine

Neuf décès, dont une personne âgée de 45-64 ans, deux personnes âgées de 65-74 ans et six personnes de plus de 75 ans sont décédées des suites du Covid-19 à La Réunion en une semaine. 1.160 cas ont été confirmés. Le taux d'incidence est de 135,9 pour 100.000 habitants. Le taux de positivité en baisse à 4,4% . Au 8 juin, 34 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs au Covid-19. A La Réunion depuis le début de l'épidémie le 11 mars 2020, 212 malades sont décédés des suites de la maladie. 142 de ces personnes sont décédées au cours des 12 dernières semaines. Nous publions ci-dessous le communiqué des autorités sanitaires

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça souffle

Ce mercredi 9 juin 2021, Matante Rosina s'accroche ! Autour de Saint-Pierre ou de Sainte-Suzanne, le vent souffle en rafales (entre 60 et 70 km/h). Le ciel au volcan est nuageux et le temps pluvieux. Ailleurs, le soleil est bien présent. Mais dans l'après-midi, le temps change. De Saint-Denis à Saint-Paul, le ciel est recouvert de nuages qui pourraient donner quelques averses. Le vent s'affaiblit sur les plages et la houle s'amortit dans l'Ouest. En revanche, dans le Sud, la mer reste forte. Vous avez sorti votre petite laine, c'est normal, les températures ont baissé depuis 2 jours. Des températures normales pour un mois de juin.