La préfecture indique que le travail mené avec les acteurs de la mer a abouti à la proposition d'un nouvel arrêté préfectoral qui remplacera celui du 20 juillet 2020, concernant l'approche et l'observation des cétacés. Le public est invité à donner son avis en ligne jusqu'au 28 juin 2021. Cet arrêté propose notamment une interdiction de mise à l'eau avec les cétacés dans la Réserve marine, une période de quiétude maintenue entre 18h et 9h du matin et un protocole standard d'observation sous-marine passive. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

