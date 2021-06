12.075 candidats inscrits cette année au baccalauréat, dont 264 relevant du ministère de l'Agriculture, annonce le rectorat, alors que les épreuves du bac démarrent le 17 juin. Le rectorat qui indique également que 5.380 sont inscrits au bac général, soit 44,5 % des candidats, 2.856 au bac technologique soit 24 % des candidats, et 3.859 au bac professionnel soit 32 % des candidats. Des effectifs globaux en baisse de 3,5 % par rapport à 2020. Les élèves filles représentent 52 % de l'ensemble des candidats (hors agriculture). Par ailleurs, 8.424 candidats sont inscrits aux épreuves anticipées de première. Nous publions ci-dessous le communiqué du rectorat (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Série générale

• Séries technologiques

2 856 inscrits en séries technologiques à la session 2021 (3 123 en 2020 et 3 165 en 2019), dont 51 % de filles (on comptait 50 % de filles en 2020). La diminution du nombre de candidats au bac technologique par rapport à la session 2020 (- 247) est due à la baisse des inscrits dans les séries : STI2D (-98,. STMG (-85), ST2S (-59), STL (-35), STAV (- 10), STRH -1). Une seule série est en légère augmentation : STD2A (+1).

• Séries professionnelles

3 859 inscrits en bac professionnel, dont 3 612 inscrits dans 60 spécialités de l’éducation nationale et 247 inscrits dans 8 spécialités relevant de l’agriculture.

- 1 665 inscrits dans une spécialité de la Production (+95 par rapport à la session 2020).

- 2 194 inscrits dans une spécialité des Services (+35 par rapport à la session 2020).

Le nombre de candidats inscrits au bac pro est en augmentation cette année (+130).

Les effectifs sont toujours les plus importants dans les spécialités : gestion- administration (804), commerce (468), métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (238).

Le frémissement amorcé en 2017 dans la répartition entre filles et garçons selon les spécialités relevant de l’éducation nationale ne se confirme pas cette année en spécialités de la Production, dans lesquelles leur nombre est en légère diminution (140 sur 1 665, contre 151 sur 1 472 en 2020, 134 sur 1496 en 2019, 111 sur 1 508 en 2018 et 122 sur 1 512 en 2017).

Leur représentativité est donc en baisse cette année : 8,4 % des effectifs contre 10,2 % en 2020, 9,2 % en 2019, 8 % en 2017 et 7,8 % en 2016. Elles restent toujours très majoritaires en spécialités des Services (1 382 sur 2 194 contre 1 416 sur 2 057 en 2020, 1 424 sur 2 023, en 2019, 1 431 sur 2 038 en 2018 et 1 429 sur 2 012 en 2017), mais leur représentativité est en légère baisse, puisqu’elles constituent cette année 63 % des inscrits contre 68,8 % en 2020, 70,4 % en 2019, 70,2 % en 2018 et 71,2 % en 2017.