Après un contrôler effectué à Saint-Denis ce mardi 8 juin 2021, la police indique qu'en moins de deux heures sur la Route du littoral, près de 212 excès de vitesse ont été relevés, dont 17 par des conducteurs de deux roues, l'un d'eux a été contrôlé à 135 km/h. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Les effectifs de la Direction Départementale de la Sécurité Publique contribuent quotidiennement à sécuriser les déplacements de tous les usagers de la route, notamment au bénéfice de ceux particulièrement vulnérables. Hier après-midi, après un épisode de basculement des voies, le respect de la vitesse limite autorisée a été contrôlé sur la route du littoral. En moins de 2 heures, près de 212 excès ont été relevés dont 17 concernaient des conducteurs de deux-roues motorisé, le plus véloce étant contrôlé à 135 km/h.

Outre la vitesse, l'inattention des autres usagers apparait comme un élément déterminant lors des sinistres impliquant véhicules légers et deux-roues motorisés, moins visibles. Aujourd'hui, en une heure, ce sont les policiers

de la Brigade Motocycliste de Saint Pierre qui ont intercepté six automobiliste peu attentifs, surpris en circulation avec un téléphone tenu en main. Rétro ou texto, il faut choisir.



Pour mémoire, les deux-roues motorisés représentaient en 2020 la moitié des tués sur les voies relevant de la compétence de la Police Nationale. Cette année, la tendance n'est pas meilleure: sur douze accidents constatés en zone Police

le mois dernier, onze ont impliqué un deux-roues motorisé. Dans le détail, en mai donc, suite à un accident, sept motocyclistes et quatre cyclomotoristes ont passé plus d'une nuit dans un service hospitalier."