Les étudiants de licence en Sciences pour l'ingénieur ont conçu une station de météorologique destinée aux écoquartiers. Cette innovation fournit des données concernant la pollution de l'air ou encor le taux d'humidité, ainsi que les variations de température. Une prouesse technologique dont l'université est très fière. (Photos : Université)

Pour valider leur année, les étudiants doivent concevoir et réaliser un produit technique et innovant par semestre à partir d'un cahier des charges. C'est donc leur du premier semestre de leur première année d'études qu'ils ont réalisé et conçu une station métérologique destinée à un écoquartier.

Celle-ci permet à ses habitants d'être informés en temps réel, en ligne, du niveau de pollution, du point de rosée, des variations de la température et de l'hygrométrie (la mesure du taux d'humidité de l'air, ndlr).

Lors du deuxième semestre, ils ont également réalisé un tracker solaire destiné à optimiser la production d'énergie renouvelable.

Tracker solaire

Cette prouesse technique a été réalisée avec le soutien de EDF, en moins d'un an, dans un contexte social pourtant tendu.