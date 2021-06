Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Ce mercredi 9 juin 2021, Matante Rosina s'accroche ! Autour de Saint-Pierre ou de Sainte-Suzanne, le vent souffle en rafales (entre 60 et 70 km/h). Le ciel au volcan est nuageux et le temps pluvieux. Ailleurs, le soleil est bien présent. Mais dans l'après-midi, le temps change. De Saint-Denis à Saint-Paul, le ciel est recouvert de nuages qui pourraient donner quelques averses. Le vent s'affaiblit sur les plages et la houle s'amortit dans l'Ouest. En revanche, dans le Sud, la mer reste forte. Vous avez sorti votre petite laine, c'est normal, les températures ont baissé depuis 2 jours. Des températures normales pour un mois de juin.

Ce mercredi 9 juin 2021, Matante Rosina s'accroche ! Autour de Saint-Pierre ou de Sainte-Suzanne, le vent souffle en rafales (entre 60 et 70 km/h). Le ciel au volcan est nuageux et le temps pluvieux. Ailleurs, le soleil est bien présent. Mais dans l'après-midi, le temps change. De Saint-Denis à Saint-Paul, le ciel est recouvert de nuages qui pourraient donner quelques averses. Le vent s'affaiblit sur les plages et la houle s'amortit dans l'Ouest. En revanche, dans le Sud, la mer reste forte. Vous avez sorti votre petite laine, c'est normal, les températures ont baissé depuis 2 jours. Des températures normales pour un mois de juin.