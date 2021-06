Ce jeudi 3 juin 2021, les 15ème olympiades de géosciences se sont déroulées en présence de la doyenne de la Faculté des sciences et technologies, Brigitte Grondin-Perez, de l'inspecteur d'académie - IPR Sciences de la vie et de la Terre, Emmanuel Ménard et des représentants de la Cité du volcan et de la Réserve naturelle de l'Étang Saint-Paul. Cette année, 11 lauréats académiques ont été récompensés sur les 296 élèves qui ont concouru. "Cette quinzième édition a été l'occasion comme l'ont indiqué le Doyen et l'inspecteur d'académie de renforcer les liens entre la Faculté des sciences et technologies et les établissements du second degré pour donner un sens au continuum Bac -3 - Bac +3" indique la Faculté des sciences et technologies dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photo : Faculté des sciences et technologies)

Lors de cet événement, un jeune docteur Anthony Dofal et un maître de conférences Vincent Famin ont pu partager avec le public la passion qu’ils nourrissent depuis de nombreuses années pour les Géosciences. Les Olympiades académiques de géosciences ont été créées par le ministère de l'Éducation Nationale en novembre 2007 dans le cadre de l’année internationale de la planète Terre.



Les géosciences sont au cœur des problématiques environnementales d’aujourd’hui et de demain. Aussi, dans un contexte de déficit de vocations scientifiques, promouvoir ce type d’opération constitue un levier pertinent, puisque la diversité et l’originalité des exercices de cette épreuve,

permettent aux lycéens qui s’engagent dans ce concours, d’envisager des perspectives de métiers liés aux Sciences de la Terre.



Au niveau national et académique, les olympiades des géosciences sont rendues possibles grâce à la mobilisation forte des professeurs de Sciences et vie de la Terre (SVT) et de leurs inspecteurs, IA-IPR de SVT, à la fois pour la production des sujets, l’organisation des épreuves et la correction des copies.



Les olympiades académiques des géosciences sont organisées par l’Académie de La Réunion et parrainées par l’UFR des sciences et technologies et le Laboratoire des Géosciences qui co-organisent et financent la cérémonie des récompenses avec le concours de nos partenaires : La cité du Volcan, le golf du Colorado, Guide Pro 974, les archers de St-Denis, la Réserve naturelle de l’Étang de St Paul.

À La Réunion, cette année 296 élèves ont concouru. Les 11 lauréats académiques sont issus de huit des 17 lycées ayant participé.

- Objectifs du concours -



Ces Olympiades sont l’occasion pour les élèves, en plus de leur permettre d’acquérir une culture scientifique solide et diverse, de découvrir le rôle des géosciences à travers des applications concrètes montrant ainsi l’éventail des métiers qui s’y rapportent, métiers qui sont aujourd’hui en pleine expansion.



- Nature de l’épreuve -



Ces olympiades sont ouvertes aux lycéens de Première de l’enseignement public et privé sous contrat. L’épreuve, d’une durée de 4 heures, est constituée de trois exercices portant essentiellement sur le programme des sciences de la Terre de l’enseignement de spécialité, et visent à valoriser les compétences travaillées et développées en sciences de la Terre depuis le collège. Les exercices sont fondés sur des études de documents scientifiques dont l’analyse et

leur mise en relation permettre de répondre à un problème scientifique posé.

Retrouvez ci-dessous le palmarès des 15 Olympiades de géosciences communiqué par la faculté des Sciences et Technologies