Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 3 heures

Les élections régionales et départementales se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin 2021. Si les inscriptions sur les listes électorales sont désormais clôturées, il reste toujours possible de faire une procuration afin qu'une personne tierce puisse voter pour vous. Il est possible de faire sa procuration jusqu'au jour de l'élection, bien qu'il soit conseillé de s'y prendre le plus tôt possible pour s'assurer que celle-ci aura bien été reçue par votre mairie. Imaz Press vous explique comment faire votre procuration.

