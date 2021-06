Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Les chambres des métiers et de l'artisanat représentent les intérêts de l'artisanat auprès des pouvoirs publics. Elles assurent des missions de service public essentielles à la structuration de l'artisanat et au développement des entreprises. Cet organisme est administré par 2 instances : l'assemblée générale composée de 25 chefs d'entreprise élus pour une durée de 5 ans et une instance administrative. L'élection des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat se tiendra le 14 octobre 2021. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les chambres des métiers et de l'artisanat représentent les intérêts de l'artisanat auprès des pouvoirs publics. Elles assurent des missions de service public essentielles à la structuration de l'artisanat et au développement des entreprises. Cet organisme est administré par 2 instances : l'assemblée générale composée de 25 chefs d'entreprise élus pour une durée de 5 ans et une instance administrative. L'élection des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat se tiendra le 14 octobre 2021. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)