Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

La préfecture de La Réunion annonce le lancement de l'opération "Jeunes en librairie - Fé nèt liv" à partir du mois de juin 2021. Cette opération est au "bénéfice des librairies indépendantes locales" indique la préfecture. Ce dispositif est l'initiative du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports Jean-Michel Blanquer et de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, dans le cadre du Plan de relance. "Ce parcours d'éducation artistique et culturelle doit permettre aux jeunes de découvrir les commerces de proximité que sont les librairies et leur rôle essentiel pour la promotion de la littérature et des auteurs" ajoute la préfecture de La Réunion dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

