- Covid-19 : des réouvertures annoncées pour le 15 juin (si tout va bien)

- Régionales 2021 - koz ek la candidate Vanessa Miranville

- Gifle à Macron: l'auteur présumé jugé jeudi en comparution immédiate

- Dengue : 1.750 cas confirmés en une semaine

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Mauvais temps dans le Sud-Est

Covid-19 : des réouvertures annoncées pour le 15 juin (si tout va bien)

Ces annonces étaient attendues impatiemment par de nombreux secteurs : à partir du 15 juin 2021, les restaurants et bars pourront rouvrir en intérieur, les salles de sport, de loisirs en intérieur et de mariage pourront de nouveau accueillir leurs clients, et les sports collectifs et de contact pourront reprendre. Des jauges seront cependant instaurées, et devront représenter entre 30 et 50% des effectifs de référence des établissements. Tout cela reste cependant hypothétique, les autorités souhaitant s'assurer d'une amélioration des indicateurs Covid avant de confirmer cette échéance

Régionales 2021 : Koz ek la candidate Vanessa Miranville

Les 20 et 27 juin 2021, les Réunionnais se rendront aux urnes pour élire leur nouvelle assemblée régionale. Au total, 11 candidats sont sur la ligne de départ pour succéder au président sortant, Didier Robert, et à son équipe. A deux semaines du 1er tour du scrutin, Imaz Press Réunion reçoit les candidats à l'occasion d'un Facebook live, l'occasion pour nous, ainsi que pour les internautes, de leur poser des questions en direct concernant leur candidature et leurs programmes. Ce jeudi 10 juin, nous recevons la maire de la Possession, Vanessa Miranville, première à avoir annoncé sa candidature aux régionales, c'était en août 2020

Gifle à Macron: l'auteur présumé jugé jeudi en comparution immédiate

L'auteur présumé de la gifle infligée au président de la République Emmanuel Macron lors d'un déplacement à Tain l'Hermitage (Drôme) sera jugé jeudi en comparution immédiate, deux jours après les faits qui ont suscité une réprobation unanime du monde politique.

Dengue : 1.750 cas confirmés en une semaine

Du 24 au 30 mai, 1 750 cas de dengue ont été confirmés. Depuis 6 semaines, près de 2 000 cas hebdomadaires sont comptabilisés. Il semblerait que le pic épidémique ait été atteint avant le 24 mai 2021. "Malgré l'arrivée de l'hiver austral, l'épidémie de dengue se poursuit à un niveau élevé et supérieur au pic épidémique des années précédentes" soulignent les autorités. Douze décès ont été comptabilisés depuis le début de l'année

La pa Météo France i di, sé zot i di - Mauvais temps dans le Sud-Est

Ce jeudi 10 juin 2021, dans le Sud-Est, le temps est mauvais alors Matante Rosina va plutôt se diriger à l'opposé où l'on peut retrouver le soleil. Le ciel est ensoleillé aux endroits les plus venteux comme sur Saint-Pierre ou Sainte-Marie. Des rafales de 60 km/h sont attendues. La mer est de moins en moins agitée dans l'Ouest.