BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 11 juin 2021 :



- Elections : une semaine pour convaincre et vaincre

- Euro de football : coup d'envoi malgré le coronavirus

- Régionales : un premier débat télévisé pour les onze candidats

- Sondage : les Régionales devraient davantage mobiliser à gauche

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie dans l'Est

Elections : une semaine pour convaincre et vaincre

Dernière ligne droite pour les candidats aux départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021. Dans une semaine jour pour jour, le vendredi 18 juin à minuit, la campagne se terminera, laissant place à une veillée d'armes en attendant le scrutin du premier tour qui verra certainement les premiers élus au Département ainsi que les qualifiés pour le second tour des régionales et des départementales. Tour d'horizon des principaux enjeux

Euro de football : coup d'envoi malgré le coronavirus

Après cinq ans d'attente s'ouvre vendredi un Euro de football plus acrobatique que jamais, dispersé entre onze pays et tourneboulé par la crise sanitaire, pour départager 24 équipes avides de chiper au Portugal sa couronne. A l'excitation du coup d'envoi de Turquie-Italie, sifflé vendredi à 21h00 (19h00 GMT) au Stadio Olimpico de Rome, s'ajoutera un soulagement teinté d'appréhension: car la 16e édition du Championnat d'Europe des nations, qui s'achèvera le 11 juillet à Londres, revient de loin et doit encore maintenir le Covid-19 à distance.

Régionales : un premier débat télévisé pour les onze candidats

Le premier débat télévisé de ces élections régionales a eu lieu ce jeudi soir 10 juin 2021 sur le plateau de Réunion la 1ère. Les onze candidats à la Pyramide inversé ont débattu pendant plus de deux heures, dans un climat calme où les opposants ne se sont que peu interpellés entre eux. Les thématiques ont tourné autour du transport, de l'économie, l'emploi, le pouvoir d'achat, mais aussi l'abstention et la gouvernance futur de la Région. L'occasion pour tous les candidats d'aborder en partie leur programme. Deux heures pour convaincre les Réunionnais.es, dans un climat de forte opposition aux politiciens, et où l'abstention devrait atteindre de nouveaux records. La population est désormais attendue aux urnes ces dimanches 20 et 27 juin 2021. Il ne reste donc que neuf jours aux candidats pour convaincre. Retour en photos sur la soirée

Sondage : les Régionales devraient davantage mobiliser à gauche

Avec la Covid-19 et la désaffection croissante vis-à-vis de la politique se pose avec acuité la question de la mobilisation des Réunionnais aux élections régionales des 20 et 27 juin prochains. Selon le sondage Sagis pour Réunion 1ère en partenariat avec Imaz Press et le JIR effectuée entre le 29 mai et le 4 juin derniers, ce scrutin devrait mobiliser celles et ceux qui ont une proximité avec les listes en lice, tout particulièrement les électeurs de gauche qui ont été les plus nombreux à s'exprimer quant à leur volonté d'aller voter. Une bien mauvaise nouvelle pour le candidat de l'union de la droite, Didier Robert, qui aura besoin d'une grande mobilisation de son électorat s'il veut conserver ses chances de garder son fauteuil à la Pyramide inversée

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie dans l'Est

Ce vendredi 11 juin, Matante Rosina prévoit, au petit matin, un beau soleil partout sauf sur le Sud-est et la côte sauvage. Au fil de la matinée, les cumuls se forment le long des remparts et dans les cirques. Dans l'après-midi, les nuages débordent pour s'étaler sur l'Ouest. Le littoral, reste quant à lui dégagé. Dans l'Est, les nuages sont nombreux et amènent de bonnes averses. Le vent s'affaiblit légèrement mais on attend encore quelques rafales entre 50 et 60 km/h vers Saint-Pierre et vers Saint-André et Sainte-Suzanne. Les températures remontent légèrement : 17 à 19°C dans les cirques, 18°C au Volcan et 24° à 27°C sur le littoral. La mer est forte dans le Sud et le long de la route des laves.