Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 14 heures

Ce vendredi 11 juin, Matante Rosina prévoit, au petit matin, un beau soleil partout sauf sur le Sud-est et la côte sauvage. Au fil de la matinée, les cumuls se forment le long des remparts et dans les cirques. Dans l'après-midi, les nuages débordent pour s'étaler sur l'Ouest. Le littoral, reste quant à lui dégagé. Dans l'Est, les nuages sont nombreux et amènent de bonnes averses. Le vent s'affaiblit légèrement mais on attend encore quelques rafales entre 50 et 60 km/h vers Saint-Pierre et vers Saint-André et Sainte-Suzanne. Les températures remontent légèrement : 17 à 19°C dans les cirques, 18°C au Volcan et 24° à 27°C sur le littoral. La mer est forte dans le Sud et le long de la route des laves.

Ce vendredi 11 juin, Matante Rosina prévoit, au petit matin, un beau soleil partout sauf sur le Sud-est et la côte sauvage. Au fil de la matinée, les cumuls se forment le long des remparts et dans les cirques. Dans l'après-midi, les nuages débordent pour s'étaler sur l'Ouest. Le littoral, reste quant à lui dégagé. Dans l'Est, les nuages sont nombreux et amènent de bonnes averses. Le vent s'affaiblit légèrement mais on attend encore quelques rafales entre 50 et 60 km/h vers Saint-Pierre et vers Saint-André et Sainte-Suzanne. Les températures remontent légèrement : 17 à 19°C dans les cirques, 18°C au Volcan et 24° à 27°C sur le littoral. La mer est forte dans le Sud et le long de la route des laves.