La Fédération Tamoule de La Réunion a présenté ce jeudi 10 juin, son projet humanitaire pour venir en aide à l'Inde, durement touchée par le Covid-19. "Il est important pour nous Réunionnais d'origine indienne d'apporter notre soutien au sous-continent asiatique" indique Jean-Luc Amaravady, président de la Fédération Tamoule de La Réunion, porteuse du projet. Les 50.000 euros récoltés grâce à la vente de cd de l'hymne national indien revisité avec des instruments réunionnais financera ce projet humanitaire. La somme sera ensuite reversée "aux organisations humanitaires reconnues par le gouvernement indien en fonction des besoins" indique la Fédération. (photos : Fédération Tamoule de La Réunion)

La Fédération Tamoule de La Réunion et ses associations partenaires, réunionnaises et indiennes telles que Solidarité Inde, Ker India Réunion, l'association solidaire des enfants du Tamil Nadu, AIM for Seva, India Meera, Global Organization of People of Indian Origin ont défini deux axes à suivre pour le déroulé de " MwinléIndia". Dans un premier temps, ces derniers ont identifié diverses problématiques liées à la crise du Covid-19 en Inde. Les Indiens connaissent actuellement une pénurie de matériel médical, des manques de dispensaire pouvant accueillir les malades et des manques de vaccins.

Pour pallier ces problèmes, la Fédération Tamoule de La Réunion ont recensé et réunit les associations qui œuvrent pour l’action caritative à travers des interventions sur le sol indien. Ils ont ensuite repris et revisité l'hymne national indien " “Jana Gana Mana” grâce à l'utilisation d'instruments réunionnais. La vente des cd de cette reprise permettra de verser 50.000 euros à l'Inde dans le cadre de MwinléIndia. La Fédération Tamoule de La Réunion ne fait pas les choses à moitié car ils ont même réalisé un clip vidéo qui accompagne la reprise du “Jana Gana Mana”. Pour la fédération, la vidéo tournée sur le site du Lazaret " agira comme un pont entre l’Inde et la Réunion et visant a illustré notre soutien au territoire indien".



La deuxième partie de l'action se déroule avec la création d'un site internet qui permet de relayer les différentes informations concernant MwinléIndia en plus de permettre aux Réunionnais.e.s de faire des dons en ligne. La Fédération tamoule a aussi mis en place une cagnotte via la plateforme "Helloasso". Cette deuxième partie s'effectue d'autre part avec la vente de cd à travers des points relais dont la fédération communiquera les endroits ainsi que la recherche de bénévoles "afin de créer un relais, et permettre la gestion des appels téléphoniques ainsi que les informations entrantes et sortantes" indique La Fédération Tamoule de La Réunion.



- "Nous ne pouvons pas fermer les yeux" -



"Il faut montrer que la Réunion est présente, il y a beaucoup de familles en détresse. Nous ne pouvons pas fermer les yeux" indique Jean-Luc Amaravady président de la Fédération Tamoule de La Réunion. Plusieurs acteurs et actrices du monde artistique réunionnais comme Danyèl Waro, Mangaye, Thierry Jardinot et bien d'autres soutiennent MwinléIndia. A ces personnalités s'ajoutent des collectivités (TCO, Civis, les villes de Saint-Denis, Saint-Paul, Le Port...), et d'autres acteurs économiques qui soutiennent eux aussi l'action MwinléIndia. "Les fonds récoltés seront intégralement reversés aux organisations humanitaires reconnues par le gouvernement indien en fonction des besoins (aide de premiers secours, approvisionnement de matériel médical, aide alimentaire et logistique)" indique la Fédération Tamoule de La Réunion. "On invite les Réunionnais.e.s à travailler ensemble, il faut aller au-delà de la Réunion" ajoute Jean-Luc Amaravady. La Fédération travaille actuellement sur d'autres actions et projets pour continuer à venir en aide à l'Inde.



vl/www.ipreunion.com / [email protected]