Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Jeudi soir 10 juin 2021 s'est tenu à l'Amphithéâtre bioclimatique de l'Université de La Réunion au Moufia, la cérémonie de clôture du Trophée Entreprise et Territoire. Représentant chacun une entreprise, cinq étudiants ont été récompensés. Tous sont en master marketing et comptabilité contrôle et audit (CCA) de l'IAE (Institut d'administration des entreprises) de La Réunion (Photo D.R.)

Jeudi soir 10 juin 2021 s'est tenu à l'Amphithéâtre bioclimatique de l'Université de La Réunion au Moufia, la cérémonie de clôture du Trophée Entreprise et Territoire. Représentant chacun une entreprise, cinq étudiants ont été récompensés. Tous sont en master marketing et comptabilité contrôle et audit (CCA) de l'IAE (Institut d'administration des entreprises) de La Réunion (Photo D.R.)