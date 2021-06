Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 22 minutes

Pour rappel, dans le contexte épidémique de Covid-19, l'Etablissement public de santé mentale de La Réunion et la Cellule d'urgence médico-psychologique Océan Indien, avec le soutien de l'ARS La Réunion, ont mis en place depuis le lundi 30 mars 2020, la plateforme téléphonique psy-covid-19. Ce dispositif permet, via un numéro d'appel gratuit, d'évaluer, d'orienter et de soutenir psychologiquement la population et les professionnels de santé. (photo d'illustration : AFP)

Pour rappel, dans le contexte épidémique de Covid-19, l'Etablissement public de santé mentale de La Réunion et la Cellule d'urgence médico-psychologique Océan Indien, avec le soutien de l'ARS La Réunion, ont mis en place depuis le lundi 30 mars 2020, la plateforme téléphonique psy-covid-19. Ce dispositif permet, via un numéro d'appel gratuit, d'évaluer, d'orienter et de soutenir psychologiquement la population et les professionnels de santé. (photo d'illustration : AFP)